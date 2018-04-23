Макрон заявил Путину о законности ударов по Сирии

Военный удар западной коалиции в составе США, Великобритании и Франции, нанесенный 14 апреля по нескольким целям на территории Сирии, проводился на законных основаниях. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в телефонном разговоре с главой РФ Владимиром Путиным, сообщили в понедельник в Елисейском дворце.
"Президент республики [Эмманюэль Макрон] переговорил сегодня утром [в понедельник] по телефону с Владимиром Путиным, президентом Российской Федерации. Он [Макрон] напомнил о законных рамках операции, проведенной 14 апреля вместе с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством против химического потенциала сирийского режима, чтобы международное право соблюдалось", — говорится в сообщении Елисейского дворца.
В разговоре с российским президентом Макрон настаивал на том, что целью западных стран был срыв программы по производству и складированию химоружия, которая, по их утверждениям, тайно поддерживается правительством Сирии вопреки обязательствам, принятым этой страной перед Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
"Нужно было объединить наши усилия, чтобы положить конец сирийской химической программе и репрессиям [сирийского] режима против собственного населения", — приводит слова Макрона пресс-служба Елисейского дворца.
Также Макрон сообщил, что Франция готова предпринять активные усилия для налаживания диалога по мирному урегулированию конфликта в Сирии, включая совместную работу по этому вопросу с Россией.
"Он [Макрон] обозначил желание Франции прямо сейчас начать активизацию усилий путем диалога со всеми участвующими державами, чтобы запустить заслуживающий доверия политический процесс и интенсифицировать гуманитарные действия для помощи гражданскому населению, а также подчеркнул свое желание работать над этим вместе с Россией", — говорится в заявлении Елисейского дворца, распространенном по итогам разговора двух президентов.
Как подчеркнул Макрон, Франция продолжит в связи с этим предпринимать новые шаги в Совете Безопасности ООН, дабы способствовать поиску путей урегулирования сирийского конфликта.
"В частности, в этом направлении идет текущая работа в Совете Безопасности ООН, целью которого должно быть сплочение мирового сообщества. Вместе мы должны взять на себя ответственность, чтобы вернуть мир в Сирию", — отмечается в заявлении Елисейского дворца.
7 апреля ряд НПО, в том числе "Белые каски", выступили с утверждением о том, что химоружие было использовано в городе Дума в Восточной Гуте. В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом, в Минобороны РФ заявили, что "Белые каски" не являются достоверным источником новостей и распространяют сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.
США, Великобритания и Франция, использовав сообщения об этом инциденте в качестве повода, 14 апреля без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД РФ, нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Как сообщили в Минобороны РФ, атака длилась с 03:42 до 05:10 по местному времени (совпадает с московским), из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя.