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В Пекине началось заседание совета глав МИД ШОС
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В Пекине началось заседание совета глав МИД ШОС 

Газета.Ru 24 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
В Пекине открылось заседание глав МИД стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА «Новости».
"Основной задачей станет обмен мнениями по вопросам развития ШОС, а также по наиболее важным региональным и международным вопросам, представляющим интерес для всех стран-членов ШОС", — заявил во вступительной речи министр иностранных дел Китая Ван И.
Утрои глава КНР Си Цзиньпин провел встречи с лидерами всех делегаций, прибывших на заседание.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Китай для обсуждения ряда вопросов. Также ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал место проведения следующего саммита ШОС.
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