Россияне заявили о начале новой холодной войны 

Большинство россиян (88 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, согласились с тем, что в мире начинается новая холодная война. По их мнению, «все признаки налицо».
Респондентам задали такой вопрос: «Вы согласны с тем, что начинается новая холодная война?». По мнению восьми процентов опрошенных, не все еще потеряно, и отношения с Западом могут улучшиться.
Еще четыре процента респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 2425 человек.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возвращении холодной войны. Так он ответил на вопрос о том, законны ли удары США, Великобритании и Франции по правительственным объектам в Сирии.
По мнению Гуттериша, отличие новой холодной войны от старой состоит в том, что США и Россия больше не имеют контролируемых блоков, как это было раньше. Страны в зоне конфликта — Турция, Иран, Саудовская Аравия — проявляют самостоятельную активность.
Генсек ООН также признал, что Совет Безопасности ООН в своем современном виде не может решить международные проблемы. По его словам, Совбез ООН представляет тот мир, каким он был после Второй мировой войны, и ему требуются реформы.