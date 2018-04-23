Ещё
Россияне заявили о начале новой холодной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скончался басист группы "Сектор газа"
Скончался басист группы "Сектор газа"

Россияне заявили о начале новой холодной войны 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Большинство россиян (88 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, согласились с тем, что в мире начинается новая холодная война. По их мнению, «все признаки налицо».
Респондентам задали такой вопрос: «Вы согласны с тем, что начинается новая холодная война?». По мнению восьми процентов опрошенных, не все еще потеряно, и отношения с Западом могут улучшиться.
Еще четыре процента респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.
Всего в опросе приняли участие 2425 человек.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возвращении холодной войны. Так он ответил на вопрос о том, законны ли удары США, Великобритании и Франции по правительственным объектам в Сирии.
По мнению Гуттериша, отличие новой холодной войны от старой состоит в том, что США и Россия больше не имеют контролируемых блоков, как это было раньше. Страны в зоне конфликта — Турция, Иран, Саудовская Аравия — проявляют самостоятельную активность.
Генсек ООН также признал, что Совет Безопасности ООН в своем современном виде не может решить международные проблемы. По его словам, Совбез ООН представляет тот мир, каким он был после Второй мировой войны, и ему требуются реформы.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саргсян подал в отставку382
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир43
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение195
Кейт Миддлтон родила43
У россиян снова попросят денег257
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение