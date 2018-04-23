Россияне заявили о начале новой холодной войны

Большинство россиян (88 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, согласились с тем, что в мире начинается новая холодная война. По их мнению, «все признаки налицо».

Респондентам задали такой вопрос: «Вы согласны с тем, что начинается новая холодная война?». По мнению восьми процентов опрошенных, не все еще потеряно, и отношения с Западом могут улучшиться.

Еще четыре процента респондентов ответили «не знаю» на этот вопрос.

Всего в опросе приняли участие 2425 человек.

Иран, По мнению Гуттериша, отличие новой холодной войны от старой состоит в том, что США и Россия больше не имеют контролируемых блоков, как это было раньше. Страны в зоне конфликта — Турция Саудовская Аравия — проявляют самостоятельную активность.