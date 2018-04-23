Как интерпретировать двойственную позицию Макрона по отношению к Путину?

Президент России Владимир Путин поговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном , несмотря на противоречивые реплики французского лидера о президенте России. О телефонном разговоре глав государств сообщили в Кремле. Путин и Макрон обсудили миссию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирии , иранскую сделку и предстоящий визит президента Франции Россию . Ранее на американском FoxNews вышло интервью Макрона, в котором тот рассказал, что думает о Владимире Путине. «Я думаю, что он очень сильный человек. Люди гордятся его политикой. У нас разное представление о демократии, но мы постоянно контактируем», — сказал Макрон накануне трехдневного визита в США . По мнению главы Елисейского дворца, российский лидер «одержим вмешательством» в дела западных демократий, поскольку «считает, что это на пользу» России. При этом Макрон добавил, что как здравомыслящий человек он все равно хочет работать с Путиным. Как интерпретировать двойственную позицию президента Франции? Комментирует гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам «Макрон не хочет казаться наивным человеком. Он не хочет казаться политиком, который готов идти по пути умиротворения России. При этом характерно, что Макрон избегает каких-то резко негативных оценок Путина и его внешней политики, признает необходимость диалога. Естественно, оговаривает, что этот диалог должен вестись с позиции силы. Мне кажется, что вот эта сбалансированная оценка Путина Макроном связана с предстоящим визитом президента Франции в Россию на Санкт-Петербургский международный экономический форум. Не секрет, что за это решение в нынешней ситуации Макрона многие критиковали. Говорили о том, что этот визит должен быть отменен на фоне того, что произошло в Солсбери и потом в сирийской Думе . Тем не менее Макрон этот визит не отменил. Он намеревается обсудить целый ряд конкретных вопросов с российским руководством и его интервью телеканалу Fox News, по всей видимости, является частью вот этой артиллерийской подготовки к предстоящему визиту». Основная часть интервью была посвящена отношениям Парижа и Вашингтона. Кроме того, главной темой визита Макрона в США должны стать американские тарифы на металлы.