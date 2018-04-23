Лавров обвинил Макрона в «колониальной» позиции

Глава МИД России Сергей Лавров назвал колониальной позицией слова французского лидера Эммануэля Макрона с призывом не выводить войска из Сирии.
Об это говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.
«Это уже какая-то колониальная позиция. Будем прояснять у наших французских партнёров, что они конкретно имели в виду, потому что до сих пор на всех уровнях нам заявляли, что американская коалиция работает в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить угрозу терроризма, которая исходит от ИГИЛ* и других структур, обозначенных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — заявил Лавров.
Ранее министр также отметил необходимость готовиться к повторению провокаций в Сирии.
Российский лидер Владимир Путин и Эммануэль Макрон ранее также провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сложившуюся в Сирии обстановку.