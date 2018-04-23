Ещё
Лавров обвинил Макрона в «колониальной» позиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров назвал колониальной позицией призыв Макрона не выводить войска из Сирии 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Глава МИД России Сергей Лавров назвал колониальной позицией слова французского лидера Эммануэля Макрона с призывом не выводить войска из Сирии.
Об это говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.
«Это уже какая-то колониальная позиция. Будем прояснять у наших французских партнёров, что они конкретно имели в виду, потому что до сих пор на всех уровнях нам заявляли, что американская коалиция работает в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить угрозу терроризма, которая исходит от ИГИЛ* и других структур, обозначенных Советом Безопасности ООН в качестве террористических», — заявил Лавров.
Ранее министр также отметил необходимость готовиться к повторению провокаций в Сирии.
Российский лидер Владимир Путин и Эммануэль Макрон ранее также провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сложившуюся в Сирии обстановку.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение международного права при ударе по Сирии Лавров: вопрос о поставках С-300 в Сирию ещё не решён Захарова рассказала об улучшении отношений России и Грузии
Комментарии3  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение178
У россиян снова попросят денег264
Индия лишила Россию Су-57504
Кейт Миддлтон родила22
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир10
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
02:17
Кейт Миддлтон родила
В мире
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
02:41
Бюст Ельцина открыли в Москве
Новости Москвы
02:58
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение
Политика Ближний Восток
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение