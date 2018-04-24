Ещё
Трамп обвинил Иран и Россию в проблемах на Ближнем Востоке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп обвинил Иран и Россию в проблемах на Ближнем Востоке 

RT на русском 24 апреля 2018
Фото: Вестник Кавказа
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Россия виновны в создании проблем на Ближнем Востоке. Об этом он сказал в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
По словам Трампа, Иран причастен к созданию проблем в Ближневосточном регионе.
«Куда бы вы ни пошли, Иран стоит за этим. Россия становится всё более и более вовлечённой (в это. — RT)», — приводит его слова CNN.
Также Трамп пообещал Ирану «большие проблемы» в случае возобновления ядерной программы.
В марте Трамп продлил санкции против Ирана.
RT на русском: последние новости
МИД России призвал Украину немедленно освободить задержанную активистку «Волонтёров победы» Захарова: Россия серьёзно обеспокоена заявлениями Трампа и Макрона по Ирану Песков назвал чудовищными выявленные после пожара в Кемерове нарушения
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак смогла договориться с Киевом197
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…408
Умерла звезда сериала «Сваты»60
Макаревич снова оскорбил россиян939
Москва обратилась к Киеву с жестким требованием104
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение