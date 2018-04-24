Трамп обвинил Иран и Россию в проблемах на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран Россия виновны в создании проблем на Ближнем Востоке. Об этом он сказал в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном По словам Трампа, Иран причастен к созданию проблем в Ближневосточном регионе. «Куда бы вы ни пошли, Иран стоит за этим. Россия становится всё более и более вовлечённой (в это. — RT)», — приводит его слова CNN Также Трамп пообещал Ирану «большие проблемы» в случае возобновления ядерной программы. В марте Трамп продлил санкции против Ирана.