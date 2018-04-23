Губернатор призвал запретить могильные оградки ради хороших дорог

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов призвал запретить строительство могильных оград в ответ на жалобы жителей на плохое качество дороги вокруг кладбища, сообщает портал КР40.ru.

По информации издания, калужане сообщили местной администрации, что не смогли навестить могилы близких на кладбище в деревне Шопино из-за того, что дороги размыло дождем. Глава региона увидел решение проблемы в том, чтобы не строить оград вокруг захоронений, и посоветовал «приближаться к цивилизованной роли».

«Внутри этого забора, который вокруг кладбища есть, больше не нужно никаких оград. Что же это такое! По кладбищу пройти невозможно, кто во что горазд. Все от кошелька зависит! Человек жил бедно, умер и все равно каждому видно, что ему некому поставить такую ограду, которая есть у соседа — с куполами, со всеми прибамбасами. Так по крайней мере пусть будут равны. Цыганщина!» — возмутился он.

Затем Артамонов принес извинения цыганам и пообещал местным чиновникам поддержку в запрете деревенским жителям ухаживать за могилами.