Ещё
Губернатор призвал запретить могильные оградки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор призвал запретить могильные оградки ради хороших дорог 

Lenta.ru 38 минут назад
Фото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов призвал запретить строительство могильных оград в ответ на жалобы жителей на плохое качество дороги вокруг кладбища, сообщает портал КР40.ru.
По информации издания, калужане сообщили местной администрации, что не смогли навестить могилы близких на кладбище в деревне Шопино из-за того, что дороги размыло дождем. Глава региона увидел решение проблемы в том, чтобы не строить оград вокруг захоронений, и посоветовал «приближаться к цивилизованной роли».
«Внутри этого забора, который вокруг кладбища есть, больше не нужно никаких оград. Что же это такое! По кладбищу пройти невозможно, кто во что горазд. Все от кошелька зависит! Человек жил бедно, умер и все равно каждому видно, что ему некому поставить такую ограду, которая есть у соседа — с куполами, со всеми прибамбасами. Так по крайней мере пусть будут равны. Цыганщина!» — возмутился он.
Затем Артамонов принес извинения цыганам и пообещал местным чиновникам поддержку в запрете деревенским жителям ухаживать за могилами.
В декабре прошлого года на аналогичные проблемы жаловались жители кубанского хутора Свобода. Они попросили губернатора края Вениамина Кондратьева «запретить» им умирать в непогоду, поскольку во время дождя дорога к двум кладбищам становилась непригодна для проезда, и катафалки приходилось тянуть на буксире с помощью трактора.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия поставила США серьезное условие124
Жесткое заявление G7, «бесконечная» неделя и другие события дня21
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»223
На Москву обрушится торнадо38
Кейт Миддлтон родила98
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:24
Фургон протаранил толпу пешеходов в Торонто
Происшествия Другое
15:14
Лишний олигарх: США выдавливают Дерипаску из «Русала»
Экономика Статьи
00:18
На Украине задержали «доверенное лицо Путина»
Украина Происшествия
00:58
Армянская весна
СНГ В мире
00:59
На Москву обрушится торнадо
Погода Новости Москвы
01:31
Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием
Кавказ В мире
00:58
Захарова отреагировала на ситуацию в Армении
Политика
01:29
Китаец упал с аттракциона и умер
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение