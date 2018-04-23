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Макрона обвинили в нарушении международного права
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Макрона обвинили в нарушении международного права 

News.ru 57 минут назад
Действия Франции в Сирии стали грубейшим нарушением международного права, сказал президент РФ Владимир Путин своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону в телефонном разговоре.
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