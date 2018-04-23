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Макрона обвинили в нарушении международного права
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Макрона обвинили в нарушении международного права
News.ru
57 минут назад
Комментарии
Действия
Франции
в
Сирии
стали грубейшим нарушением международного права, сказал президент РФ
Владимир Путин
своему французскому коллеге
Эммануэлю Макрону
в телефонном разговоре.
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