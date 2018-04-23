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В Ингушетии снизилась безработица
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Евкуров доложил Путину о снижении безработицы и строительстве новых объектов в Ингушетии 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров доложил президенту РФ Владимиру Путину о снижении уровня безработицы в республике, а также о развитии различных секторов экономики и строительстве новых социальных объектов.
В начале встречи с главой Ингушетии президент РФ напомнил, что одной из важнейших задач на протяжении многих лет в республике было создание новых рабочих мест "с учетом демографической составляющей" и состоянием рынка труда. Евкуров на это доложил, что по итогам 2017 году в Ингушетии есть положительные изменения, в том числе, по снижению безработицы.
"Результаты небольшие, но… по тем прогнозам, которые у нас есть, они дальше будут лучше, потому что вновь построенные экономически важные объекты… уже "становятся на крыло" и начинают давать результаты", — сказал глава республики.
Евкуров также сообщил, что в 2017 году ВРП Ингушетии вырос на 1,7%, по темпам роста индекса промышленного производства регион находится на втором месте в СКФО и на седьмом месте по России, достигнуты также хорошие результаты по агропромышленному комплексу. Глава республики доложил и об открытии в Ингушетии двух новых металлургических предприятий, а также о запуске горнолыжной трассы. Кроме того, он рассказал что уже полтора года весь общественный транспорт в республике работает на газомоторном топливе, и с участием "Роснефти" в текущем году начинается строительство трех новых газовых автозаправочных станций.
"Это очень хорошо", — заметил президент РФ.
"Но особо хочу сказать, конечно, мы исторически довольно серьезно отставали по "социалке", и мы сегодня благодаря Вашей помощи, помощи правительства Российской Федерации и особенно социального блока на 27% снизили двухсменку, полностью ликвидировали трехсменку [в школах]", — продолжил глава республики. Он рассказал также о развитии системы оказания медпомощи населению, о снижении на 50% детской смертности. "Да, она еще высока в целом, но у нас два года еще есть, чтобы выйти на уровень уже российский. Мы выйдем на этот уровень", — заверил Евкуров.
Всего, как сообщил глава республики, за шесть лет в Ингушетии построили 490 социальных объектов, причем школы и детские сады возводятся "по новому облику".
"Вы как-то мне задавали вопрос по собственным доходам [республики]: многие школы и садики построены в том числе и за счет собственных доходов, но у нас больше деньги, доходы идут на содержание этих объектов. Я показывал, что только на содержание объектов здравоохранения уходит почти 1,5 млрд рублей", — заметил Евкуров.
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