Лавров выступил с предупреждением

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Лавров: провокации Запада в Сирии могут повториться 

ТАСС 1 час назад
Провокации западных стран в Сирии могут повториться, к этому надо быть готовыми, заявил в понедельник журналистам в Пекине глава МИД РФ Сергей Лавров. Ответ министра размещен на сайте российского дипведомства.
"Безусловно, надо готовиться к тому, что провокации повторятся, хотя мы самым жестким образом предостерегли наших американских и европейских коллег, участвовавших в этой авантюре", — подчеркнул он.
Лавров также назвал призыв президента Франции Эмманюэля Макрона не выводить войска из Сирии даже после победы над терроризмом напоминают "колониальной позицией".
"Я слышал, что совсем недавно президент Франции Макрон уже призвал США не выводить войска из Сирии, даже когда последний террорист будет уничтожен или изгнан с территории этой страны, — указал министр. — Французский лидер заявил, что необходимо оставаться там чуть ли не на постоянной основе, строить новую Сирию. Это уже какая-то колониальная позиция". Лавров добавил, что РФ будет прояснять у французских партнеров, что конкретно имелось в виду.
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