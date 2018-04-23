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Москва назвала цель ударов по Сирии
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Москва назвала цель ударов по Сирии 

ТАСС 1 час назад
Россия с тревогой наблюдает за тем, что происходит в Сирии, так как удары США, Франции и Великобритании поставили под угрозу позитивные тенденции, наметившиеся в урегулировании сирийского кризиса. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Пекине.
"Мы наблюдаем то, что происходит в Сирии с большой тревогой, потому что ровно в тот момент, когда обозначился коренной перелом не просто в борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство" — прим. ТАСС), а в борьбе с остатками террористов, когда была освобождена от экстремистов Восточная Гута, когда наметились реальные возможности в самое ближайшее время начать работу конституционной комиссии в соответствие с решениями Сирийского национального конгресса в Сочи, именно в этот момент была осуществлена провокация под предлогом использования химического оружия. Не дожидаясь пока инспекторы ОЗХО прибудут на место, на фоне многочисленных свидетельств того, что все это было постановочным спектаклем, были нанесены удары", — сказал он.
"Для всех беспристрастных наблюдателей, по-моему, должно быть очевидно, что тем самым пытались сорвать расследование по линии ОЗХО, подорвать очень позитивные тенденции, которые во многом по инициативе стран — гарантов астанинского процесса стали укрепляться на треке сирийского урегулирования", — добавил министр.
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