Ещё
Лавров рассказал о неискренней поддержке странами ударов по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
У россиян снова попросят денег
У россиян снова попросят денег

Лавров рассказал о неискренней поддержке странами ударов по Сирии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Капитал страны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что поддержавшие удары США по Сирии страны сделали это вынужденно, передает РИА «Новости».
"Даже те страны, которые вынужденно произнесли слова поддержки или понимания той акции, абсолютно неправомерной, которую предприняли США, Великобритания и Франция, сделали это вынужденно. Большинство из них прекрасно понимают, что это неприемлемый способ решать серьезнейшие международные кризисы", — сказал Лавров.
Он также отметил, что для всех беспристрастных наблюдателей «должно быть очевидно, что тем самым пытались сорвать расследование по линии инспекторов ОЗХО и подорвать очень позитивные тенденции, которые… стали укрепляться на треке сирийского урегулирования».
Об этом он заявил, во время своего выступления на брифинге в Пекине.
Газета.Ru: последние новости
Захарова отметила улучшение отношений с Грузией Спецпредставитель Путина: посол США ошибся страной В Германии лидеры СДПГ раскритиковали курс главы МИД в отношении России
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57470
У россиян снова попросят денег111
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»193
Модель Playboy обокрали в Подмосковье18
По секрету: Как зарабатывают на менструациях18
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
00:26
В России началась «бесконечная» неделя
Общество Социология
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение