Лавров назвал неискренней поддержку ударов по Сирии

Лавров рассказал о неискренней поддержке странами ударов по Сирии

"Даже те страны, которые вынужденно произнесли слова поддержки или понимания той акции, абсолютно неправомерной, которую предприняли США, Великобритания и Франция, сделали это вынужденно. Большинство из них прекрасно понимают, что это неприемлемый способ решать серьезнейшие международные кризисы", — сказал Лавров.

Он также отметил, что для всех беспристрастных наблюдателей "должно быть очевидно, что тем самым пытались сорвать расследование по линии инспекторов ОЗХО и подорвать очень позитивные тенденции, которые… стали укрепляться на треке сирийского урегулирования".

Об этом он заявил, во время своего выступления на брифинге в Пекине.