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В Совфеде обвинили США в проблемах Совбеза ООН
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В Совфеде обвинили США в проблемах Совбеза ООН 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев заявил, что в организационном кризисе Совбеза ООН больше всего виноваты Соединенные Штаты Америки, передает НСН.
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш заявил, что Совету безопасности ООН необходима реформа. По мнению генсека, у Совбеза есть структурные проблемы, которые не позволяют организации отражать баланс сил в мире и соответствовать современным реалиям. Об этом Гутерриш рассказал в интервью телеканалу SVT.
"В заявлении дается правильная картинка происходящего. Совет безопасности на глазах утрачивает свою роль главного и единственного института в сфере международных отношений, который может определять вопросы применения силы.
Ситуация, конечно же, возникла в силу того, что страны Запада, прежде всего, Соединенные Штаты Америки последовательно ведут линию размывания роли Организации Объединенных Наций и ее Совета безопасности. Вот это главная причина кризиса ООН", — заявил сенатор.
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