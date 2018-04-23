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Лавров назвал партнерство с Китаем ключевым приоритетом внешней политики
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Лавров назвал партнерство с Китаем ключевым приоритетом внешней политики 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 23 апр — РИА Новости. Стратегическое взаимодействие с Китаем является ключевым приоритетом внешней политики России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.
"Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие с Китаем — ключевой приоритет внешней политики России", — сказал Лавров.
По его словам, двустороннее сотрудничество выведено на беспрецедентно высокий уровень и является важным фактором экономического развития и укрепления международных позиций России и Китая.
Как указал Лавров, помимо взаимодействия над уровне глав правительств Москва придает большое значение взаимодействию по линии министерств, ведомств, парламентов.
"Рассчитываем на поддержание высокой интенсивности контактов в текущем году", — указал глава МИД РФ, заметив, что в экономических связях двух государств наблюдается положительная динамика. «Китай прочно занимает первое место в списке торговых партнеров России. У нас единое понимание необходимости улучшения качественных параметров экономического взаимодействия», — заявил глава МИД РФ.
Кроме того, он подчеркнул, что Москва и Пекин поддерживают консолидированную линию на строгое соблюдение международного права. Эта линия, по словам Лаврова, «играет ключевую роль в укреплении стабильности и безопасности в мире».
Подробнее о межгосударственных отношениях России и Китая читайте в справке РИА Новости >>
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