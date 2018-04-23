Киев не пустит крымчан на Лигу чемпионов

Украина не намерена упрощать жителям Крыма въезд на свою территорию в преддверии Лиги чемпионов, которая пройдет в Киеве 26 мая.

Известно, что крымчан не пустят на Украину по российским паспортам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах. 4 Отметим, что несмотря на то, что Крым давно входит в состав России , на Украине, в США и многих европейских странах до сих пор считают полуостров временно оккупированной территорией. Однако, на днях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сказал, что на сегодняшний день Украина не в состоянии вернуть Крым.

В Киеве отметили, что никаких упрощений для жителей Крыма не будет.

«Украина не признает документы, которые были выданы жителям полуострова Российской Федерацией после событий 2014 года. Соответственно документы недействительны и по ним невозможно въехать на территорию Украины. Финал футбольного турнира не может стать поблажкой», — отметили собеседники.