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«Большая семерка» готова к диалогу с Россией
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«Большая семерка» готова к диалогу с Россией 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: Reuters
Страны G7 открыты к диалогу с Россией, но по-прежнему возлагают на нее ответственность за злонамеренные действия, заявил высокопоставленный американский чиновник по итогам первого дня встреч глав МИД G7.
"Есть открытость к диалогу с Россией, при этом мы считаем ее ответственной за злонамеренные действия и попытки дестабилизировать нации", — заявил чиновник, чьи слова распространила пресс-служба госдепартамента.
"Россия знает, что ей нужно сделать", — прокомментировал чиновник вопрос о том, что РФ должна сделать для налаживания диалога.
Он также отметил, что по итогам встречи будет распространено коммюнике, в котором будет упомянута Россия.
В Торонто с 21 по 23 апреля проходит министерская встреча "большой семерки". "Группа семи" ("большая семерка", G7) — объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.
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