Предложена новая причина лишения мандата

В Госдуме предложили лишать мандата за несоответствие доходов и расходов

Несоответствие расходов доходам хотят сделать основанием для лишения сенаторов и депутатов мандата и конфискации имущества, приобретенного на сомнительные средства. Соответствующий законопроект уже поддержала экспертная комиссия при комитете Госдумы по безопасности, пишет газета "Известия"

Как пояснил изданию автор документа Анатолий Выборный , действующее законодательство приравнивает парламентариев к категории госслужащих. Однако для них предусмотрены гораздо более мягкие дисциплинарные наказания, нежели для чиновников. Например, госслужащий за предоставление недостоверных сведений будет уволен, а депутату или сенатору грозит только публикация этой информации в СМИ и на официальном сайте палаты.

Поэтому законопроект расширяет перечень правонарушений, которые могут стать основанием для досрочного прекращения полномочий парламентария. В частности, заведомо недостоверное и неполное декларирование доходов должно наказываться лишением мандата, непреднамеренная ошибка в декларации грозит предупреждением, говорится в материале.

Депутат или сенатор может лишиться мандата, если действовал в условиях конфликта интересов во вред правам гражданина, организации или в ущерб государства. В этом случае решающим фактором станет наличие злого умысла. Если его не было, виновный также получит предупреждение.

Также документ предлагает обязать парламентариев отражать в декларациях сделки, общая годовая стоимость которых превышает совокупный доход семьи за три предшествовавших отчетному периоду года, и источники средств на них. Если депутат или сенатор не сможет объяснить несоответствие расходов и доходов специальной комиссии, материалы проверки направляются генеральному прокурору для обращения в суд с заявлением о взыскании имущества, приобретенного на сомнительные доходы, в пользу государства.