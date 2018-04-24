ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией 

Парламентская ассамблея Совета Европы признала оккупацию части Донбасса Россией. Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.
ПАСЕ приняла украинскую поправку к докладу «О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции по правам человека», в которой указывается, что часть территории Донбасса находится под контролем Москвы.
«Сказкам о шахтерах и трактористах с военторга настал конец и в международных документах», — цитирует Арьева «Лента.ру».
Как уточнил другой член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, ранее эта часть страны называлась в документах «неконтролируемой правительством территорией», а теперь — «территорией, контролируемой Российской Федерацией».