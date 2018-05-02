Медведев поздравил Гергиева с юбилеем

Медведев поздравил Валерия Гергиева с юбилеем

"Маэстро Гергиев — это величайший талант, уникальное дирижерское искусство, олицетворение знаменитого Мариинского театра. И, конечно, это бесконечная любовь и преданность музыке", — говорится в поздравлении.

Медведев отметил многогранность таланта и невероятную энергию и творческий поиск Гергиева.

Также премьер подчеркнул, что благодаря Гергиеву Мариинский театр обрел новую, современную сцену и радует зрителей громкими премьерами и яркими музыкальными спектаклями.