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Медведев поздравил Гергиева с юбилеем
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Медведев поздравил Валерия Гергиева с юбилеем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил дирижера и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева с 65-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте правительства.
"Маэстро Гергиев — это величайший талант, уникальное дирижерское искусство, олицетворение знаменитого Мариинского театра. И, конечно, это бесконечная любовь и преданность музыке", — говорится в поздравлении.
Медведев отметил многогранность таланта и невероятную энергию и творческий поиск Гергиева.
Также премьер подчеркнул, что благодаря Гергиеву Мариинский театр обрел новую, современную сцену и радует зрителей громкими премьерами и яркими музыкальными спектаклями.
Валерий Гергиев — народный артист России, лауреат Государственных премий в области литературы и искусства и в области гуманитарной деятельности, премии президента России в области литературы и искусства.
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