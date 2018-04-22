Глава комитета Сената: отношения США и РФ худшие со времен Карибского кризиса 

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Сената Конгресса США по иностранным делам Роберт Коркер (республиканец, от штата Теннесси) полагает, что охлаждение в отношениях между Вашингтоном и Москвой в настоящее время является беспрецедентным со времен Карибского кризиса, имеется риск конфликта. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN.
Законодателю был задан вопрос, следует ли США готовиться к вооруженному столкновению с Россией. Сенатор отметил: «Наши отношения находятся в низшей точке, самой низкой со времен Карибского кризиса. Наше руководство знает это, министр обороны [США Джеймс] Мэттис знает. Потому заявления, те усилия, которые мы предпринимаем с целью избежания конфликта в Сирии, очень важны».
"Отношения между нами сейчас очень напряженные. И дело не в том, что нам следует готовиться [к конфликту с Россией], нам следует осознавать, что из-за просчета мы можем оказаться в очень плохой ситуации", — добавил Коркер. «Думаю, именно поэтому министр Мэттис делает те заявления, которые он делает, и призывает к осторожности», — пояснил он.
Коркер, несмотря на это, отметил, что поддержал удар США, Франции и Великобритании по Сирии. Он был нанесен 14 апреля по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии под предлогом того, что правительственные войска республики якобы применили химическое оружие в городе Дума. «Но, думаю, вы видите, что наше руководство озабочено тем, что может произойти в случае просчета в связи с чрезвычайным ухудшением отношений за последние полтора года», — добавил сенатор.