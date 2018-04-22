Глава комитета Сената: отношения США и РФ худшие со времен Карибского кризиса

Законодателю был задан вопрос, следует ли США готовиться к вооруженному столкновению с Россией . Сенатор отметил: «Наши отношения находятся в низшей точке, самой низкой со времен Карибского кризиса. Наше руководство знает это, министр обороны [США Джеймс] Мэттис знает. Потому заявления, те усилия, которые мы предпринимаем с целью избежания конфликта в Сирии , очень важны».

"Отношения между нами сейчас очень напряженные. И дело не в том, что нам следует готовиться [к конфликту с Россией], нам следует осознавать, что из-за просчета мы можем оказаться в очень плохой ситуации", — добавил Коркер. «Думаю, именно поэтому министр Мэттис делает те заявления, которые он делает, и призывает к осторожности», — пояснил он.