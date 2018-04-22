Ещё
Глава комитета Сената: отношения США и РФ худшие со времен Карибского кризиса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава комитета Сената: отношения США и РФ худшие со времен Карибского кризиса 

ТАСС 13 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Сената Конгресса США по иностранным делам Роберт Коркер (республиканец, от штата Теннесси) полагает, что охлаждение в отношениях между Вашингтоном и Москвой в настоящее время является беспрецедентным со времен Карибского кризиса, имеется риск конфликта. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN.
Законодателю был задан вопрос, следует ли США готовиться к вооруженному столкновению с Россией. Сенатор отметил: «Наши отношения находятся в низшей точке, самой низкой со времен Карибского кризиса. Наше руководство знает это, министр обороны [США Джеймс] Мэттис знает. Потому заявления, те усилия, которые мы предпринимаем с целью избежания конфликта в Сирии, очень важны».
"Отношения между нами сейчас очень напряженные. И дело не в том, что нам следует готовиться [к конфликту с Россией], нам следует осознавать, что из-за просчета мы можем оказаться в очень плохой ситуации", — добавил Коркер. «Думаю, именно поэтому министр Мэттис делает те заявления, которые он делает, и призывает к осторожности», — пояснил он.
Коркер, несмотря на это, отметил, что поддержал удар США, Франции и Великобритании по Сирии. Он был нанесен 14 апреля по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии под предлогом того, что правительственные войска республики якобы применили химическое оружие в городе Дума. «Но, думаю, вы видите, что наше руководство озабочено тем, что может произойти в случае просчета в связи с чрезвычайным ухудшением отношений за последние полтора года», — добавил сенатор.
ТАСС: последние новости
Захарова: дело Татунашвили не повредило нормализации отношений между РФ и Грузией МИД РФ не получал уведомлений об иске Нацкомитета Демократической партии США по выборам Макрон сравнил введение Вашингтоном пошлин на сталь и алюминий из ЕС с торговой войной
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ сдержать Россию396
Захарова сообщила хорошую новость309
Масляков резко пригрозил Светлакову123
Армения подошла к опасной черте140
«США готовят в Риге провокацию»46
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение