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Губернатор Ульяновской области возродил премию Ленина
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Губернатор Ульяновской области возродил премию Ленина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ "О Губернаторской премии имени В. И. Ленина". Об этом он сообщил в своем фейсбуке.
"Мы намерены сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории. Именно поэтому сегодня я объявил о возрождении Ленинской премии и подписал Указ "О Губернаторской премии имени В. И. Ленина", — написал Морозов.
По его словам, премия будет присуждаться с 2020 года раз в пять лет как одному лауреату, так и коллективу. Церемонии награждения будут проводиться 22 апреля — в день рождения Владимира Ленина.
"Коммерсантъ" также отмечает, что Морозов впервые высказал инициативу учредить эту премию еще два года назад.
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