Губернатор Ульяновской области возродил премию Ленина

"Мы намерены сохранять и использовать то лучшее, что было в нашей истории. Именно поэтому сегодня я объявил о возрождении Ленинской премии и подписал Указ "О Губернаторской премии имени В. И. Ленина", — написал Морозов.

По его словам, премия будет присуждаться с 2020 года раз в пять лет как одному лауреату, так и коллективу. Церемонии награждения будут проводиться 22 апреля — в день рождения Владимира Ленина.

"Коммерсантъ" также отмечает, что Морозов впервые высказал инициативу учредить эту премию еще два года назад.