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Ветеран «Альфы» назвал пшиком «агента ФСБ» британских СМИ
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Ветеран «Альфы» назвал пшиком «агента ФСБ» британских СМИ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Версия об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии бывшим сотрудником ФСБ в составе ударной группы из шести человек, которую якобы контролировало правительство России, похожа на историю с обвинениями депутата Госдумы Андрея Лугового в убийстве Александра Литвиненко. Так считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
"Это все идет еще со времен Лугового, когда его — бывшего сотрудника КГБ — обвиняли в отравлении Литвиненко. Сейчас опять такая же картина", — сказал он.
По его словам, очередные обвинения британцев "должны быть подтверждены четкими, ясными юридическими доказательствами". "Поэтому, если нас сейчас пытаются так же обвинить со Скрипалем, я думаю, это закончится тем же "пшиком", как закончилось с Литвиненко", — заявил Гончаров "Интерфаксу".
Британская сторона не сотрудничает с Россией в расследовании предполагаемого покушения на Скрипалей, подчеркнул он. Россия была готова как отправить в Британию своих специалистов для участия в расследовании, так и принять англичан на своей территории, однако те этого не захотели.
Что касается заявлений о том, что якобы есть шесть человек подозреваемых, то до предоставления судебными, прокурорскими или правоохранительными органами Великобритании четких, ясных юридических обоснований "никто с ними на эту тему разговаривать не собирается".
Также, по словам Гончарова, российские спецслужбы "вообще не занимаются" уничтожением "преступников, предавших родину".
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