Ветеран «Альфы» назвал пшиком «агента ФСБ» британских СМИ

"Это все идет еще со времен Лугового, когда его — бывшего сотрудника КГБ — обвиняли в отравлении Литвиненко. Сейчас опять такая же картина", — сказал он.

По его словам, очередные обвинения британцев "должны быть подтверждены четкими, ясными юридическими доказательствами". "Поэтому, если нас сейчас пытаются так же обвинить со Скрипалем, я думаю, это закончится тем же "пшиком", как закончилось с Литвиненко", — заявил Гончаров "Интерфаксу"

Британская сторона не сотрудничает с Россией в расследовании предполагаемого покушения на Скрипалей, подчеркнул он. Россия была готова как отправить в Британию своих специалистов для участия в расследовании, так и принять англичан на своей территории, однако те этого не захотели.

Что касается заявлений о том, что якобы есть шесть человек подозреваемых, то до предоставления судебными, прокурорскими или правоохранительными органами Великобритании четких, ясных юридических обоснований "никто с ними на эту тему разговаривать не собирается".

Также, по словам Гончарова, российские спецслужбы "вообще не занимаются" уничтожением "преступников, предавших родину".