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Лондон подозревает в покушении на Скрипалей «экс-агента ФСБ», сообщили СМИ
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Лондон подозревает в покушении на Скрипалей «экс-агента ФСБ», сообщили СМИ 

РИА Новости 29 минут назад
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Полицейские Великобритании подозревают, что к попытке отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери может быть причастен бывший агент ФСБ, работавший под псевдонимом «Гордон», сообщает таблоид Sunday People со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, 54-летний «бывший агент ФСБ», предположительно, использовал вымышленное имя «Михаил Савицкис» и еще два псевдонима. Полиция опасается, что он мог уехать из Великобритании в Россию. Как отмечает таблоид, полиция полагает, что за нападением на Скрипалей стоит группа из шести человек.
Ранее газета Daily Telegraph сообщила, что полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в деле об отравлении в Солсбери. По данным издания, представители британских властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством. Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию, писала газета. Представитель Скотланд-Ярда отказалась прокомментировать РИА Новости публикацию газеты.
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что вещество, которое на Западе называют «Новичок» и которое предположительно применили в Солсбери, состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно.
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