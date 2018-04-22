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На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия
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На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия 

RT на русском 55 минут назад
Как сообщает Metro, на предстоящей встрече министров иностранных дел «Большой семёрки» глава канадского МИД Христя Фриланд намерена посвятить центральную часть своего выступлению взаимоотношениям России и Запада. В ходе мероприятия, темой которого станет мир и безопасность во всём мире, Фриланд намерена затронуть проблему противостояния авторитаризма и демократии, утверждается в статье.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд дала понять, что центральной темой её выступления на предстоящей встречи с министрами иностранных дел «Большой семёрки» в Торонто в ближайшее воскресенье станет Россия, передаёт Metro.
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Как сообщается, встреча под председательством Фриланд будет посвящена безопасности и миру во всём мире, достичь которых можно только «разрешив один из краеугольных споров нашей эпохи — спор между демократией и авторитаризмом».
Как отметила глава канадского МИД в разговоре со студентами университета Торонто, «многие из нас думали, что этот спор был закрыт в 1989 —1991 годах, однако он длится до сих пор». По мнению министра, этот «актуальный и важный вопрос» будет поднят в ходе встречи с её коллегами в Торонто.
Христя Фриланд, канадка украинского происхождения, также рассказала студентам о том, как «наблюдение за крушением крупнейшего в мире коммунистического режима и последующими попытками отстроить его заново» повлияло на её образ мыслей.
Как напоминает издание, Фриланд является последовательным критиком России с момента своего прихода в политику. По её мнению, Владимир Путин несёт ответственность за многочисленные «геополитические потрясения» в мире.
Как напоминает издание, Канада, наряду с другими странами осуществила недавно высылку российских дипломатов в качестве ответной меры на предполагаемое участие России в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании. При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо упомянул, что одной из причин выдворения дипломатов была дезинформационная кампания России против Фриланд.
По сообщениям издания, в ходе встречи министров также, вероятно, будет обсуждаться упадок демократии в Венесуэле, возможные военные преступления по отношению к мусульманам этнической группы Рохинджа в Мьянме, война в Сирии, ближневосточный кризис и конфликт с Северной Кореей.
Во встрече примут участие главы МИД Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Европейского союза, а также заместитель госсекретаря США Джон Салливан, поскольку кандидат на должность главы американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео всё ещё не утверждён конгрессом.
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