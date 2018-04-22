На встрече G7 мишенью Фриланд станет Россия

Как сообщает Metro, на предстоящей встрече министров иностранных дел «Большой семёрки» глава канадского МИД Христя Фриланд намерена посвятить центральную часть своего выступлению взаимоотношениям России и Запада. В ходе мероприятия, темой которого станет мир и безопасность во всём мире, Фриланд намерена затронуть проблему противостояния авторитаризма и демократии, утверждается в статье.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд дала понять, что центральной темой её выступления на предстоящей встречи с министрами иностранных дел «Большой семёрки» в Торонто в ближайшее воскресенье станет Россия, передаёт Metro.

Как сообщается, встреча под председательством Фриланд будет посвящена безопасности и миру во всём мире, достичь которых можно только «разрешив один из краеугольных споров нашей эпохи — спор между демократией и авторитаризмом».

Как отметила глава канадского МИД в разговоре со студентами университета Торонто, «многие из нас думали, что этот спор был закрыт в 1989 —1991 годах, однако он длится до сих пор». По мнению министра, этот «актуальный и важный вопрос» будет поднят в ходе встречи с её коллегами в Торонто.

Христя Фриланд, канадка украинского происхождения, также рассказала студентам о том, как «наблюдение за крушением крупнейшего в мире коммунистического режима и последующими попытками отстроить его заново» повлияло на её образ мыслей.

Как напоминает издание, Фриланд является последовательным критиком России с момента своего прихода в политику. По её мнению, Владимир Путин несёт ответственность за многочисленные «геополитические потрясения» в мире.

Юлии Скрипалей в Как напоминает издание, Канада, наряду с другими странами осуществила недавно высылку российских дипломатов в качестве ответной меры на предполагаемое участие России в отравлении Сергея Великобритании . При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо упомянул, что одной из причин выдворения дипломатов была дезинформационная кампания России против Фриланд.