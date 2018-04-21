Медведев поздравил Мамедова с назначением

Медведев поздравил премьера Азербайджана с назначением

"Убежден, что дальнейшее укрепление двустороннего торгово-экономического взаимодействия, реализация крупных совместных проектов в транспортной, нефтегазовой, агропромышленной областях, в сферах высоких технологий, образования и культуры в полной мере отвечают долгосрочным интересам наших стран", — говорится в сообщении.

Медведев также отметил, что Россию и Азербайджан связывают отношения стратегического партнерства, базирующиеся на принципах равноправия, уважения интересов друг друга и добрососедства.

Ранее сообщалось, что парламент Азербайджана утвердил кандидатуру Новруза Мамедова на пост премьер-министра.