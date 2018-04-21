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Медведев поздравил Мамедова с назначением
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Медведев поздравил премьера Азербайджана с назначением 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Новруза Мамедова с назначением на пост премьер-министра Азербайджана. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Убежден, что дальнейшее укрепление двустороннего торгово-экономического взаимодействия, реализация крупных совместных проектов в транспортной, нефтегазовой, агропромышленной областях, в сферах высоких технологий, образования и культуры в полной мере отвечают долгосрочным интересам наших стран", — говорится в сообщении.
Медведев также отметил, что Россию и Азербайджан связывают отношения стратегического партнерства, базирующиеся на принципах равноправия, уважения интересов друг друга и добрососедства.
Ранее сообщалось, что парламент Азербайджана утвердил кандидатуру Новруза Мамедова на пост премьер-министра.
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