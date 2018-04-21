Кобзон назвал мракобесием отказ США в визе балерине 

Первый зампред комитета Госдумы по культуре певец Иосиф Кобзон в беседе с RT прокомментировал отказ американских властей в выдаче виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и первому солисту Якопо Тисси.
«Бороться с этим бесполезно, потому что это мракобесие. Они уже не знают, что дальше делать. Мечутся, как загнанный в угол зверь. Уничтожают культуру, интеллектуальную собственность. И никто не знает, к чему это приведёт», — подчеркнул депутат.
Ранее СМИ сообщили об отказе во въезде в США приме-балерине Большого театра.
МИД России выразил сожаление в связи с действиями американских властей.