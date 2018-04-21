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Завершилась демаркация границы между Латвией и Россией
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Завершился процесс демаркации границы между Латвией и Россией 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Итоговые документы по демаркации латвийско-российской государственной границы в субботу вступили в силу. Таким образом, завершился длившейся восемь лет процесс демаркации границы между странами. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел республики.
"21 апреля 2018 года вступают в силу документы по демаркации латвийско-российской государственной границы. Таким образом, завершился процесс демаркации общей границы двух стран, который длился восемь лет. Министерство иностранных дел положительно оценивает сотрудничество латвийских и российских экспертов в процессе демаркации общей границы обеих стран", — указывает внешнеполитическое ведомство.
В конце октября прошлого года в Риге в ходе 33-го заключительного заседания латвийско-российской демаркационной комиссии были подписаны итоговые документы по демаркации государственной границы между странами. В пакет документов вошли демаркационная карта, описание линии границы, каталог координат и высот пограничных знаков, протоколы пограничных знаков и заключительный протокол. Подписанные документы были переданы на утверждение правительств двух стран. Кабинет министров Латвии утвердил их 16 января этого года, а правительство РФ — 21 февраля.
Латвийско-российская демаркационная комиссия была создана в соответствии с договором о государственной границе между странами и приступила к работе осенью 2009 года. Задача этой структуры — работать над обозначением на местности государственной границы между странами, установка пограничных знаков и подготовка демаркационных документов. Работы по демаркации границы между Латвией и Россией начались в 2011 году. В ходе процесса было проведено обозначение границы протяженностью 283,6 км на местности, установлено 648 пограничных знаков, а также определено точное расположение срединной линии на приграничных реках, расположение линии границы на озерах и уточнена принадлежность островов.
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