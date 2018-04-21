В Британии идентифицировали основных подозреваемых в «деле Скрипаля» 

Полиция и разведка Великобритании идентифицировали основных подозреваемых в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, пишет газета Telegraph. По данным издания, представители властей считают, что покушение на Скрипалей выполнила ударная группа, контролируемая российским правительством. Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда сейчас пытается выстроить дело против подозреваемых, которые, по их мнению, уже вернулись в Россию, пишет газета. Официальный представитель полиции заявил изданию, что ведомство не обсуждает конкретные направления расследования. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Лондону не торопиться с уничтожением улик по делу Скрипаля, подчеркнув, что Москва настроена на сотрудничество по данному вопросу.