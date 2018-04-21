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РФ попросила Британию объясниться
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РФ попросила Британию объясниться 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: © AP Photo / Matt Dunham
Посольство РФ в Лондоне обратилось к Форин-офису с просьбой прояснить, делятся ли британские власти секретной информацией с частными лицами, и призвало предоставить российским властям документы, которые упоминали Владимир Углев, называющий себя создателем вещества "Новичок", и бывший командир полка химзащиты Хэмиш де Бреттон Гордон.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.
"Вчера мы узнали от Би-би-си, что самопровозглашенный изобретатель так называемого "Новичка" господин Владимир Углев уверен, что Скрипали были отравлены А-234. Он пришел к этому выводу на основании "всего спектра информации, присланной ему в последнее время". Это довольно удивительное заявление. Оно, по сути, означает, что частному лицу была передана информация, которую российское государство не может получить от британских властей уже несколько недель", — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства РФ.
Он напомнил, что и Хэмиш де Бреттон Гордон делал свои заявления на основе якобы имеющихся у него "разведданных". Экс-командующий полком химзащиты утверждал, в частности, что "Новичок" был изготовлен в Саратовской области.
"Конечно, подобные заявления не могут быть проверены. Но если мы им поверим, то это выглядит как то, что британские власти делятся сугубо конфиденциальной информацией с частными лицами. Это еще одно грубое нарушение правил ОЗХО. Мы попросили Форин-офис подтвердить или опровергнуть это, и предоставить нам доступ к документам, о которых говорят эти господа", — отметил пресс-секретарь посольства.
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