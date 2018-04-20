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Путин обсудил с руководителями Кубы совместные проекты
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Путин обсудил с руководителями Кубы совместные проекты 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с руководителем компартии Кубы Раулем Кастро и лидером страны Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Как отмечается, президент подтвердил готовность содействовать руководству страны в проведении социально-экономической модернизации Кубы.
"Президент России тепло поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на высший государственный пост Кубы и с днем рождения. Пожелал ему крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности. Мигель Диас-Канель подчеркнул приверженность курсу на всемерное углубление многоплановых связей с Россией. Акцентирован обоюдный настрой на последовательную реализацию двусторонних проектов, прежде всего в области энергетики и транспортной инфраструктуры", — говорится в заявлении.
Ранее новый президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что под его началом страна продолжит воплощать идеи кубинской революции.
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