Путин обсудил с руководителями Кубы совместные проекты

Как отмечается, президент подтвердил готовность содействовать руководству страны в проведении социально-экономической модернизации Кубы.

"Президент России тепло поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на высший государственный пост Кубы и с днем рождения. Пожелал ему крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности. Мигель Диас-Канель подчеркнул приверженность курсу на всемерное углубление многоплановых связей с Россией. Акцентирован обоюдный настрой на последовательную реализацию двусторонних проектов, прежде всего в области энергетики и транспортной инфраструктуры", — говорится в заявлении.

Ранее новый президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что под его началом страна продолжит воплощать идеи кубинской революции.