Франция обвинила РФ в распространении противоречивых сведений по ситуации в Сирии 

«На протяжении нескольких дней Россия множит противоречивые официальные заявления по химатаке в Думе: в один день — о том, что её не было, на следующий день — что её устроили боевики, ещё через день — о манипуляции западных стран», — цитирует дипломата РИА Новости. Французский министр выразил уверенность, что Москва таким образом пытается «посеять сомнения и путаницу».
Запад обвиняет Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию по бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными войсками. МИД России заявил, что цель подобной дезинформации — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.