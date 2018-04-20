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Франция обвинила РФ в распространении противоречивых сведений по ситуации в Сирии
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Франция обвинила РФ в распространении противоречивых сведений по ситуации в Сирии 

Говорит Москва 1 час назад
«На протяжении нескольких дней Россия множит противоречивые официальные заявления по химатаке в Думе: в один день — о том, что её не было, на следующий день — что её устроили боевики, ещё через день — о манипуляции западных стран», — цитирует дипломата РИА Новости. Французский министр выразил уверенность, что Москва таким образом пытается «посеять сомнения и путаницу».
Запад обвиняет Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию по бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными войсками. МИД России заявил, что цель подобной дезинформации — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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