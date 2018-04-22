В МИД прокомментировали иск Демпартии США против России

В российском МИД заявили, что не получали уведомлений о судебном иске со стороны Демократической партии США против Москвы за якобы вмешательство в президентские выборы 2016 года. При этом, как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова , если Демпартия действительно пошла на такой шаг, это лишь очередная попытка оправдать поражение Хиллари Клинтон.

«Официальных уведомлений на этот счёт МИД России ни от кого не получал, поэтому о характере наших действий говорить пока рано. Однако если информация соответствует действительности, то, похоже, речь идёт о своеобразной попытке демократов оправдать своё поражение», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД.

«Вот уже полтора года после выборов в США те, кто их проиграл, вместо того, чтобы разобраться, где сами недоработали, упорно пытаются свалить вину за провал на некий «сговор» и «внешнее вмешательство», — подчеркнула Захарова.

По её словам, американская общественность и так уже «изрядно напугана» фантомом русских хакеров, однако тему вмешательства в ход президентских выборов 2016 года продолжают раскручивать.

«Видимо, теперь эти фантазии хотят перенести со страниц газет и с телеэкранов в зал суда, чтобы придать новое дыхание внутриполитическим разборкам и ещё больше разогреть антироссийские настроения», — отметила дипломат.

Официальный представитель МИД добавила, что в складывающейся ситуации Москву прежде всего удручает негативный эффект для двусторонних российско-американских отношений.

«Противники их нормального развития, которые сегодня в США почти заглушают все разумные голоса, безрассудно разрушают фундамент двустороннего взаимодействия, используя любые способы и не останавливаясь ни перед какими нелепыми обвинениями. При этом забывают, что от атмосферы в диалоге между нашими странами во многом зависит погода во всём мире, и никак не могут понять, что давить на Россию бесполезно», — подытожила Захарова.

«Нужно горючее в войне против Трампа»

Напомним, 20 апреля издание The Washington Post сообщило, что Демпартия США подала в суд многомиллионный иск на российское правительство , предвыборный штаб Дональда Трампа, портал WikiLeaks и ряд других фигурантов по обвинению во вмешательстве в выборы президента.

Якобы в ходе избирательной гонки высшие должностные лица кампании Трампа вступили в сговор с российским правительством и Главным разведывательным управлением, чтобы «нанести ущерб кандидату в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и помочь Трампу, взломав компьютерные сети Демократической партии и распространив найденные там и украденные материалы».

В предвыборном штабе Трампа назвали подачу иска безосновательной и отчаянной попыткой оспорить итоги президентских выборов со стороны Демократической партии, которая «всё ещё пытается противостоять волеизъявлению народа на президентских выборах 2016 года». Более того, в распространённом заявлении Демпартии грозят встречным иском — по обвинению в коррупции.

«Если этому иску будет дан ход, то штаб Трампа будет готов начать поиск и изучение засекреченных данных Национального комитета Демократической партии США о настоящей коррупции, к которой они прибегали, чтобы повлиять на результат президентских выборов 2016 года», — говорится в заявлении.

Позднее эти угрозы подтвердил лично действующий президент США Дональд Трамп.

«Только что узнал, что на штаб подали в суд обструкционистские демократы. Это может быть хорошей новостью, поскольку теперь мы ответим касательно серверов Национального комитета Демпартии, которые они отказались передать ФБР , серверов Дэбби Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана , и насчёт электронных писем Клинтон», — написал хозяин Белого дома в Twitter.

В свою очередь председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил уверенность в том, что представители Демократической партии используют любые поводы для продолжения активного противостояния с Дональдом Трампом.

«Демократы будут преследовать Трампа за «сговор с Россией» не потому, что был сговор, а потому, что им нужно горючее в войне против Трампа», — отметил сенатор.