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Де Мистура призвал ОЗХО как можно скорее провести расследование в сирийской Думе
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Известный музыкант умер в 28 лет

Де Мистура призвал ОЗХО как можно скорее провести расследование в сирийской Думе 

Говорит Москва 53 минуты назад
По словам Стаффана де Мистуры, всемирная организация делает всё возможное, чтобы Организация по запрещению химоружия в максимально сжатые сроки отправила своих экспертов на место предполагаемой химической атаки в Сирии.
«Мы должны как можно скорее перевернуть эту страницу», — заявил спецпосланник генсека ООН.
Запад обвиняет Дамаск в химатаке на город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию по бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными войсками. МИД России заявил, что цель подобной дезинформации — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
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