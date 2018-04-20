Посол: Россия может расценивать исчезновение Скрипалей как их похищение 

У России есть все основания, чтобы расценивать исчезновение Сергея и Юлии Скрипаль как похищение. Об этом заявил посол в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, британские власти по-прежнему не отвечают на запросы Москвы и отказываются предоставить доступ российским специалистам к материалам расследования. В марте осужденный в России за шпионаж экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного вещества в Солсбери. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к инциденту.