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Посол: Россия может расценивать исчезновение Скрипалей как их похищение
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Посол: Россия может расценивать исчезновение Скрипалей как их похищение 

Авторадио 1 час назад
У России есть все основания, чтобы расценивать исчезновение Сергея и Юлии Скрипаль как похищение. Об этом заявил посол в Лондоне Александр Яковенко. По его словам, британские власти по-прежнему не отвечают на запросы Москвы и отказываются предоставить доступ российским специалистам к материалам расследования. В марте осужденный в России за шпионаж экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию неизвестного вещества в Солсбери. Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к инциденту.
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