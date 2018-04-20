Украина и Россия прекратили сотрудничество в сфере информации между странами

Ранее, в мае 2017 года, правительство Украины заявило о расторжении данного соглашения с российским правительством.

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