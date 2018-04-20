«Семерка» разочаровала Россию

Разочарованы очередным беспочвенным заявлением по «делу Скрипалей», которое в этот раз сделано от имени всех участников G7. Это текст ноты, которое российское посольство отправило в Форин-офис. Российское диппредставительство выразило несогласие с политикой голословных обвинений, которые позволили себе страны «Большой семерки».

"Вызывает сожаление, что страны «семерки» позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию", — цитирует ноту протеста РИА Новости

Кроме того, Москва рассчитывают на то, что Великобритания будет действовать «как цивилизованное и ответственное государство», несмотря на имеющиеся между двумя странами разногласия, а правительство консерваторов найдет в себе силы перебороть конъюнктурные политические амбиции, воздержится от подрывающих букву и дух Конвенции о запрете химоружия действий.

Не очень реалистичным в настоящее время назвал возвращение России в состав G8 глава МИД Германии Хайко Маас. Он добавил, что страны G7 должны требовать от России, чтобы она возобновила конструктивное участие в международной политике.

Ранее главы МИД «Большой семерки» сделали совместное заявление. В нем они призвали Москву ответить на вопросы по инциденту в Солсбери. 4 марта в Солсбери, что в 8 милях от британской химической военной лаборатории в Портон-Дауне, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия . Лондон утверждает, что они были отравлены нервно-паралитическим агентом А234 «Новичок».

Москва утверждает, что «Новичок» никогда в России не исследовался, не разрабатывался и не производился. Чего не скажешь о целом ряде лабораторий стран НАТО , в том числе в Великобритании и США

Российское посольство утверждает, что Сергей и Юлия Скрипаль были похищены. На все предложения о сотрудничестве в расследовании инцидента с отравлением Скрипалей Лондон отвечает отказом. Более того, Лондон уничтожает улики из «дела Скрипалей», а также фальсифицирует анализы пострадавших.