Посольство РФ в Лондоне направило ноту из-за позиции G7 по «делу Скрипалей»

Посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту, в которой выражается несогласие с заявлением стран G7 по делу о покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщили в пресслужбе российского дипведомства.

"Разочарованы очередным беспочвенным заявлением по «делу Скрипалей», которое в этот раз сделано от имени всех участников «Группы семи». Вызывает сожаление, что страны «семерки» позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях. Сегодня в МИД Великобритании была направлена нота, в которой выражается несогласие российской стороны с подобной политикой", — говорится в сообщении.

Российская сторона также призывает власти Соединенного Королевства «действовать как цивилизованное и ответственное государство, несмотря на все имеющиеся между нашими странами разногласия».

Италии, Канады, США, Франции и Ранее главы МИД «Большой семерки» (Великобритании, Германии Японии ) в своем совместном заявление потребовали от России дать ответы на вопросы по происшествию в Солсбери.