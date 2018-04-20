Ещё
Посольство РФ в Лондоне направило ноту из-за позиции G7 по «делу Скрипалей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство РФ в Лондоне направило ноту из-за позиции G7 по «делу Скрипалей» 

Российская Газета 1 час назад
Посольство России в Лондоне направило в британский МИД ноту, в которой выражается несогласие с заявлением стран G7 по делу о покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщили в пресслужбе российского дипведомства.
"Разочарованы очередным беспочвенным заявлением по «делу Скрипалей», которое в этот раз сделано от имени всех участников «Группы семи». Вызывает сожаление, что страны «семерки» позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях. Сегодня в МИД Великобритании была направлена нота, в которой выражается несогласие российской стороны с подобной политикой", — говорится в сообщении.
Российская сторона также призывает власти Соединенного Королевства «действовать как цивилизованное и ответственное государство, несмотря на все имеющиеся между нашими странами разногласия».
Ранее главы МИД «Большой семерки» (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в своем совместном заявление потребовали от России дать ответы на вопросы по происшествию в Солсбери.
Напомним, что российская сторона категорически отрицает свою причастность к инциденту и требует от Лондона представить доказательства, которые бы указывали на вину Москвы.
Российская Газета: последние новости
Двое членов экипажа судна "Норд" покинули Украину "Аэрофлот" прокомментировал сообщение о нехватке виз США для экипажей В Кремле обеспокоены угрозой отмены рейсов в США
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня31
Известный музыкант умер в 28 лет22
США уничтожили суперброневики наемников из РФ188
США предложили лишить российского золота503
Безопасность России оказалась под угрозой285
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение