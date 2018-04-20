Ещё
Лавров: в докладах по Сирии ООН передает России информацию «из вторых рук»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров: в докладах по Сирии ООН передает России информацию «из вторых рук» 

Газета.Ru 38 минут назад
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москву не устраивает получение информации по Сирии из «вторых рук», передает РИА «Новости».
На пресс-конференции со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой Лавров заявил, что внимания заслуживает вопрос о наращивании присутствия ООН в Сирии.
"Нас не может устраивать ситуация, когда ооновские структуры те или иные в своих докладах, публичных заявлениях основываются на сведениях, почерпнутых из чужих, не ооновских источников в Сирии. А это очень часто так называемые активисты и представители неправительственных организаций сомнительного происхождения, которые финансируются государствами враждебно настроенными к Дамаску", — сказал глава МИД.
Ранее Лавров заявил, что Россия и ООН уверены в отсутствии военного решения сирийской проблемы.
Газета.Ru: последние новости
Патрушев рассказал об угрозе национальной безопасности России из-за США Аксаков: Россия не держит золотой запас в США Адвокаты обжаловали запрет капитану "Норда" посещать Крым
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой220
США предложили лишить российского золота400
Асад принял решение после атаки по Сирии108
Россия и ООН сошлись в одном вопросе40
Порошенко пригрозил крымчанам181
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение