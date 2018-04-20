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Лавров: бомбить склад химоружия — значит вызвать гуманитарную катастрофу
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Лавров: бомбить склад химоружия — значит вызвать гуманитарную катастрофу 

Sputnik Абхазия 24 минуты назад
Фото: Sputnik Абхазия
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
Глава МИД России Сергей Лавров объяснил, что бомбить завод и склады с химическим оружием нельзя, поскольку это вызовет гуманитарную катастрофу.
Кроме того, он рассказал, что в Сирии были найдены люди, фигурирующие на видео, послужившем поводом для обвинений властей Сирии в применении химического оружия.
Двое врачей, которые поливали на видео группу сирийцев, рассказали, что их ввели в заблуждение. Им сообщили о том, что была проведена химическая атака и надо срочно полить людей водой.
Затем была обнаружена лаборатория со следами отравляющих веществ, след от которых ведет в Солсбери.
Но любые попытки задать соответствующие вопросы властям Великобритании наталкиваются на странные заявления, что это невозможно, чтобы Великобритания совершала подобные действия, отметил Сергей Лавров.
Полное интервью Сергея Лаврова читайте здесь>>
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