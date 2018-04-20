«Путин не мог говорить с Трампом о проститутках»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию, изложенную в книге экс-главы ФБР о том, что Владимир Путин якобы говорил своему американскому коллеге Дональда Трампу, что «в России самые красивые проститутки в мире».

«Нет. Если так написано в книге, то как минимум эта часть не соответствует действительности. Президент Путин не мог такое говорить и не говорил президенту Трампу, тем более, если учесть, что до того, как Трамп стал президентом, они ни разу не общались», — цитирует слова Пескова РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что не берется судить относительно остального содержания мемуаров, так как в Кремле их не читали.

Речь идет о книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми «Высшая лояльность: правда, вымысел и лидерство». Первая часть заглавия отсылает к знаменитому разговору Коми с Трампом, во время которого глава Белого дома якобы требовал от экс-главы ФБР лояльности.

Сам Трамп опровергал, что такая просьба имела место, и обрушил на бывшего главу ФБР свой гнев. При этом, как сообщают американские СМИ, Коми может стать свидетелем в деле своего же бывшего заместителя Эндрю Макабе, который, как заявляют американские правоохранители, обманывал начальника.

От литературы к «холодной войне»

В книге Коми упомянут эпизод общения Трампа с «женщинами легко поведения», с которыми будущий президент США якобы проводил время в одной из гостиниц в Москве , где он останавливался, когда в России проходил финал конкурса «Мисс Вселенная — 2013». Эта история была представлена в «досье», подготовленном экс-офицером британской разведки Кристофером Стилом , который собирал компромат на Трампа. Сам Дональд Трамп отрицал, что подобный эпизод вообще имел место.

Президент России Владимир Путин ранее во время одной из пресс-конференций комментировал похождения будущего главы США в Москве.

«Трамп приехал — и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых, взрослый уже. А во-вторых, человек, который ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Вы знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя они, безусловно… самые лучшие в мире, безусловно. Но, сомневаюсь, что Трамп клюнул на это», — сказал Путин с иронией.

Многие эксперты отмечают, что иностранцы часто называют русских женщин одними из самых красивых Что касается «русских проституток», то они стали особым социальным явлением благодаря отечественной литературе, которая сочувственно писала об их судьбе.

Самой известной «русской проституткой» для Западного мира стала героиня романа «Преступление и наказание» Софья Мармеладова. Она была вынуждена продавать свое тело от отчаянного положения.

Тема проституции в русской литературе неоднократно исследовалась западными экспертами. Профессор университета Аризоны Коллин Люсей, специалист в области русской литературы, отмечала в своей работе, посвященной XIX веку, что проститутки стали «парадоксальными» фигурами русской литературы: «Известные писатели видели проблему в распространенном мнении о том, что какой-то процент женщин должен приносить себя в жертву как проститутки, чтобы удовлетворить мужские желания», — писала автор.

Независимо от того, общался Трамп в Москве с проститутками или нет, для опытных бизнесменов и политиков такой шаг в чужой стране может быть весьма опасным. Дело не только в вопросах общественной морали, но и в том, что проститутки часто либо используются в качестве компромата, либо под их видом могут выступать сотрудницы спецслужб.

В годы «холодной войны» подобная практика была распространенной среди спецслужб СССР и США.

«Не в состоянии найти себе приличное женское общество, мужской персонал посольства пользуется услугами группы советских проституток… Есть сведения, что эти женщины являются постоянными информаторами ГПУ», — такие донесения офицеров спецслужб США 1930-х годов приводятся в книге Христофера Андреева и ‎Олега Гордиевского «КГБ: история внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева».

Используя компромат, связанный с проститутками, в США в середине 1980-х годов был завербован американской разведкой третий секретарь консульского отдела советского посольства в Вашингтоне офицер КГБ Сергей Моторин.

ЦРУ активно внедряло агентов, которые выдавали себя за сотрудниц эскорт-агентств, для поиска компрометирующей информации о разведчиках других стран. Для этого использовался термин «медовая ловушка». «Медовая ловушка — часто используемая техника шпионажа, в которой человек намеренно нацелен на сексуальное влечение. В некоторых случаях агент, выступающий в качестве „проститутки“ или заинтересованной стороны, может собрать дополнительную информацию, прежде чем цель узнает о том, что ее поймали», — объясняет выпущенная в 2003 году «Энциклопедия центрального разведывательного агентства».

При этом, как пишут авторы книги «Энциклопедия шпионажа», «ЦРУ отрицало, что оно когда-либо использовало „медовые ловушки“ в качестве шпионажа». Отрицали это и в КГБ. Однако самой успешной операцией, где «медовая ловушка» привела к огромному политическому скандалу, стало так называемое «дело Профьюмо», названное так в честь военного министра Джона Профьюмо

Евгением Ивановым. К отставке министра привела модель Кристин Килер, которая была его любовницей, одновременно встречаясь с высокопоставленным офицером ГРУ