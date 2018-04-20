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Лавров пообщался с де Мистурой и Маасом
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Безопасность России оказалась под угрозой

Лавров пообщался с де Мистурой и Маасом 

Вести.Ru 51 минуту назад
Главы МИД РФ и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили по телефону ситуацию в Сирии и дальнейшие шаги в рамках «нормандского формата» — Россия, Украина, Франция, ФРГ.
Как передает ТАСС, об этом рассказали в министерстве иностранных дел России, отметив, что главное внимание собеседники уделили урегулированию в Сирии, а также нормализации ситуации в Донбассе в рамках «нормандского формата».
Свою озабоченность ситуацией в Сирии Лавров выразил и в ходе встречи со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, отметив, что перспективы начала межсирийского диалога под эгидой Организации Объединенных Наций не столь радужны, как месяц назад, но нельзя отступать от договоренностей.
В свою очередь де Мистура посетовал, что авиаудары удары США, Великобритании и Франции по Сирии не помогли усилиям по урегулированию межсирийского диалога ни на одной из имеющихся площадок — в Женеве, Астане и Сочи.
Он выразил надежду, что состоявшаяся в Вашингтоне встреча посла РФ Анатолия Антонова и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона будет способствовать деэскалации в Сирии.
При этом де Мистура отметил, что механизм предотвращения конфликтов между российскими и американскими военными в Сирии работает эффективно, и он полагает, что этот диалог будет продолжаться.
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