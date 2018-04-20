Де Мистура выразил надежду на перезапуск политического процесса в Сирии

Спецпредставитель генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду на то, что политический процесс в Сирии удастся перезапустить, сообщает РИА «Новости»

Он отметил, что достигнутые решения могут быть реализованы в рамках женевского процесса.