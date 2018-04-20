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Де Мистура выразил надежду на перезапуск политического процесса в Сирии
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Безопасность России оказалась под угрозой

Де Мистура выразил надежду на перезапуск политического процесса в Сирии 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
Спецпредставитель генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду на то, что политический процесс в Сирии удастся перезапустить, сообщает РИА «Новости».
"Я думаю, что политический процесс нужно перезапустить. И хотя Астана это очень важный формат, я надеюсь, что Сочи, где мы смогли достичь решения по поводу конституционного комитета, также сможет продолжить свою работу", — сказал де Мистура на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Он отметил, что достигнутые решения могут быть реализованы в рамках женевского процесса.
Ранее в ходе встречи со Стаффаном де Мистурой министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что авиаудары США и их союзников в Сирии были нанесены в самый неподходящий момент.
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