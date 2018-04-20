Порошенко предложил лишать гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму

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В Кемеровском облсовете опровергли информацию об отъезде Тулеева на лечение за границу

В «Аэрофлоте» подтвердили проблему с получением виз США для экипажей

Володин выступил за введение ответственности за исполнение в РФ санкций Запада