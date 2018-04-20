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Порошенко предложил лишать гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму
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Порошенко предложил лишать гражданства тех, кто получил гражданство РФ в Крыму 

Говорит Москва 39 минут назад
25 марта украинские пограничники арестовали российское судно «Норд» в Азовском море. Моряков обвинили в нарушении въезда на территорию, которую Украина считает оккупированной. Члены экипажа — крымчане, однако Киев их российские паспорта не признаёт.
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