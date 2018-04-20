Богданов: РФ контактирует с боевиками в Сирии по вопросу доступа ОЗХО в город Дума

МОСКВА , 20 апреля. / ТАСС /. Россия активно контактирует с боевиками в Сирии по вопросу доступа экспертов ОЗХО в город Дума . Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов "Конечно, активно [ведем контакты]", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. О переговорах в Женеве Москва выступает за скорейший созыв межсирийских переговоров в Женеве, альтернативы этому нет, отметил Богданов. "Мы за то, что чем быстрее [начнется раунд межсирийских переговоров в Женеве], тем лучше. Вместо того чтобы заниматься созидательным вещами, наносятся удары в нарушение суверенитета, территориальной целостности Сирии, — сказал он. — Нет других вариантов, альтернативы [в таких условиях возобновления межсирийских переговоров в Женеве], есть резолюция СБ ООН , которую надо выполнять".