Богданов: РФ контактирует с боевиками в Сирии по вопросу доступа ОЗХО в город Дума 

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия активно контактирует с боевиками в Сирии по вопросу доступа экспертов ОЗХО в город Дума. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
"Конечно, активно [ведем контакты]", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
О переговорах в Женеве
Москва выступает за скорейший созыв межсирийских переговоров в Женеве, альтернативы этому нет, отметил Богданов.
"Мы за то, что чем быстрее [начнется раунд межсирийских переговоров в Женеве], тем лучше. Вместо того чтобы заниматься созидательным вещами, наносятся удары в нарушение суверенитета, территориальной целостности Сирии, — сказал он. — Нет других вариантов, альтернативы [в таких условиях возобновления межсирийских переговоров в Женеве], есть резолюция СБ ООН, которую надо выполнять".