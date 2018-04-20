Ещё
Богданов: РФ контактирует с боевиками в Сирии по вопросу доступа ОЗХО в город Дума
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Богданов: РФ контактирует с боевиками в Сирии по вопросу доступа ОЗХО в город Дума 

ТАСС 48 минут назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россия активно контактирует с боевиками в Сирии по вопросу доступа экспертов ОЗХО в город Дума. Об этом заявил в пятницу журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
"Конечно, активно [ведем контакты]", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
О переговорах в Женеве
Москва выступает за скорейший созыв межсирийских переговоров в Женеве, альтернативы этому нет, отметил Богданов.
"Мы за то, что чем быстрее [начнется раунд межсирийских переговоров в Женеве], тем лучше. Вместо того чтобы заниматься созидательным вещами, наносятся удары в нарушение суверенитета, территориальной целостности Сирии, — сказал он. — Нет других вариантов, альтернативы [в таких условиях возобновления межсирийских переговоров в Женеве], есть резолюция СБ ООН, которую надо выполнять".
ТАСС: последние новости
Путин на совещании с Шойгу и Герасимовым обсудил ряд аспектов по ситуации в Сирии Володин не исключил уголовную ответственность за исполнение санкций США на территории РФ Володин: Госдума может расширить полномочия кабмина в рамках контрсанкционного проекта
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота246
Шойгу выступил с заявлением по Сирии168
Боевики сдались после ударов ВКС РФ38
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора134
РФ не справилась с импортозамещением55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение