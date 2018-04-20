Беспрецедентная стратегия Макрона в отношении Путина

Личность Владимира Путина не проста для анализа, поскольку логика его поведения нам не понятна. Чтобы понять ее, мы должны отделить коммунистическую идеологию от «советизма», то есть от эффективного режима, установленного Сталиным в Советском Союзе. С того момента, как был провозглашен принцип строительства социализма в одной стране, Советский Союз постепенно превратился в континентальную империю с консервативными ценностями и установленными кастами, которая предлагала все меньше и меньше возможностей для вертикального продвижения, несмотря на коммунистическую и эгалитарную болтовню, которая остается все еще в силе. Так называемый советский патриотизм был не чем иным, как идентификацией гражданина с величием империи, которая считалась нерушимой с момента победы во Второй мировой войне.

Путин и его советники гениально смогли извлечь советизм из его коммунистической раковины и открыть для него преемственность с царской Россией . Именно эту имперскую гордость российский лидер внушил своему народу, «подняв Россию с колен». И чтобы подпитывать эту гордость, несмотря на то, что его страна экономически далеко отстает от развитых стран, Кремль культивирует ненависть к Западу и выдумывает теории заговора.

Как строить отношения с параноидальной властью

Российский режим систематически отрицает свои преступления и ошибки. Будь то отравление Литвиненко или Скрипаля, спонсируемый государством допинг спортсменов, аннексия Крыма или война в Донбассе, фатальный выстрел по самолету Малазийских авиалиний или вмешательство в американские выборы. Россия никогда не признает своего участия и утверждает, что действует в рамках международного права, как в случае с Крымом. Когда же Запад выступает с обвинениями, то они обязательно рассматриваются как заговор против России. Химическая атака в Сирии ? Разыграно британскими и американскими секретными службами! Французские авиаудары? Глупости, потому что ни один российский радар в Сирии не обнаружил французские самолеты.

Как можно строить отношения с этим параноидальным режимом, к тому же когда речь идет о ядерной державе, способной развязать международный конфликт? Президент Макрон разработал беспрецедентную стратегию, которую он испробовал в Версале во время визита президента Путина во Францию в мае 2017 года. С одной стороны, он принял своего российского коллегу со всеми почестями в великолепной обстановке; с другой стороны, он подтвердил на короткой пресс-конференции, что российские СМИ во Франции, такие как Sputnik и RT — не что иное, как «органы влияния и пропаганды». И это была только публичная часть встречи. Очевидно, что с глазу на глаз президенты обсуждали и другие темы, связанные с плачевной ситуацией с правами человека в России.

Макрон оставляет шанс для России

Такой прием Владимиру Путину является хорошей иллюстрацией подхода Эммануэля Макрона. Он готов развивать экономические, политические и гуманитарные отношения с Россией, но без каких бы то ни было уступок. Россия обвиняется в отравлении Сергея Скрипаля , бывшего агента российской разведки, в Солсбери? Макрон распоряжается о высылке четырех российских дипломатов в рамках совместного шага с другими западными странами. Режим Башара Асада , активно поддерживаемый Кремлем, использует химическое оружие против повстанцев в сирийской Думе ? Французская армия ответила воздушным ударом по сирийским военным целям вместе с армиями двух других постоянных членов Совета Безопасности ООН . Русские в ярости, но невозмутимый Макрон все еще намерен принять участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в мае.

Короче говоря, Макрон демонстрирует свое уважение к России, при этом оставаясь демократом и убежденным европейцем. Он оставляет выход России: если российские власти соизволят отказаться от своих несбыточных мечтаний, у них не найдется лучшего друга, чем Франция. Но если они будут продолжать следовать своей параноидальной политике, охлаждение отношений между Россией и Западом, а, следовательно, и Францией, превратится в настоящее обледенение.