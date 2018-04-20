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В Латвии ожидание визового собеседования для получения визы США займет всего один день
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В Латвии ожидание визового собеседования для получения визы США займет всего один день 

РЖД-Партнер 54 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Для резидентов Литвы и Азербайджана время ожидания составляет 6 дней, для украинцев — 7 дней. Эстонцам приходится ожидать 8 дней. В Финляндии и Грузии посольство США позовет на собеседование спустя 10 дней. В Армении — 16 дней.
Для граждан Республики Беларусь срок ожидания составляет 44 дня. В Казахстане — 45 дней. Узнать о сроках ожидания собеседования в других городах можно по ссылке.
Данные цифры действительны для резидентов указанных стран. Для нерезидентов сроки ожидания собеседования могут быть увеличены.
Рекордный срок ожидания составляет для граждан России — от 200 до 250 дней.
Консульство США объясняет замедление процесса выдачи виз до 8 месяцев нехваткой персонала.
В сентябре МИД РФ выслало из России 755 сотрудников посольства США в ответ на высылку российских дипломатов.
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