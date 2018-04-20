В Латвии ожидание визового собеседования для получения визы США займет всего один день

Для резидентов Литвы Азербайджана время ожидания составляет 6 дней, для украинцев — 7 дней. Эстонцам приходится ожидать 8 дней. В Финляндии Грузии посольство США позовет на собеседование спустя 10 дней. В Армении — 16 дней. Для граждан Республики Беларусь срок ожидания составляет 44 дня. В Казахстане — 45 дней. Узнать о сроках ожидания собеседования в других городах можно по ссылке. Данные цифры действительны для резидентов указанных стран. Для нерезидентов сроки ожидания собеседования могут быть увеличены. Рекордный срок ожидания составляет для граждан России — от 200 до 250 дней. Консульство США объясняет замедление процесса выдачи виз до 8 месяцев нехваткой персонала. В сентябре МИД РФ выслало из России 755 сотрудников посольства США в ответ на высылку российских дипломатов.