США расширили список «российского покаяния»

Список «грехов», за которые Россия должна «покаяться» перед США , чтобы улучшить с ними отношения, продолжает расти. Так, новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выдвинул Москве очередное условие для нормализации диалога. России признаваться не в чем, уверены эксперты, а число условий американцев может увеличиваться до бесконечности. Это просто очередной прием сдерживания России.

В деградировавшем российско-американском диалоге возникают все новые и новые условия. Помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с послом России в США Анатолием Антоновым в четверг рассказал, что нужно для улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Болтон «подчеркнул, что в интересах как США, так и России улучшить отношения».

«Но Россия должна ответить на обвинения в том, что Москва вмешивалась в американские выборы в 2016 году и отравила бывшего российского шпиона в Британии», — указал он.

Также советник отметил обеспокоенность США ситуацией на Украине , где, по его словам, Россия поддерживает сепаратистов, а также в Сирии , где в результате военной поддержки Москвы баланс сдвинулся в сторону правительства Башара Асада

Вообще это стандартная позиция Вашингтона всех последних лет — если Москва хочет улучшения отношений, то она должна… И далее следует целый список «грехов», в которых следует покаяться России, а также «вредных привычек», от которых нужно отказаться.

Во-первых, США считают, что Россия должна признаться в «агрессии» против Украины и «аннексии» Крыма , а затем, соответственно, эту агрессию прекратить, а полуостров вернуть. Во-вторых, Москва должна покаяться за поддержку «животного Асада», как выразился Трамп, в борьбе с так называемой сирийской оппозицией, а также якобы угнетении и уничтожении граждан САР. Естественно, это тоже следует немедленно прекратить.

В-третьих, Вашингтон ждет от Кремля повинной о совершении кибератак против США и вмешательстве в американские выборы президента (а заодно и в остальных кибератаках и вмешательствах в голосования вообще по всему миру). Кроме того, есть множество чуть более мелких условностей — признаться в агрессии против Грузии в 2008 году, прекратить поддерживать Иран КНДР , нарушать гражданских прав и свобод внутри, а также покончить с другими приписываемыми России мифическими грехами.

И вот теперь к этому списку официально было добавлено отравление британского шпиона Сергея Скрипаля . Да, и в этом Россия должна признаться и раскаяться, если она хочет дружить с Америкой. И совершенно неважно, что никаких реальных доказательств того, что Москва может быть к этому причастна, так никто и не представил.

«В этом случае, задают вопрос: «Россия виновата во всем?» И отвечают: «Стопроцентно, Россия виновата во всем». А дальше нужен просто какой-то крючок, загогулина, чтобы ее использовать и лишний раз подтвердить: Россия виновата во всем», — рассказал собеседник.

«Не было бы Скрипалей, придумали бы что-нибудь еще», — добавил Домрин.

Этот список может расти сколько угодно, считает эксперт, потому что он нацелен не на создание условий для улучшения отношений, а наоборот для конфронтации, сдерживания России. В США есть «очень серьезные силы», которые хотят прямого столкновения с Россией в каком-либо регионе, например, в Сирии, отметил он.

«России признаваться не в чем», — заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Никита Куркин.

Дело Скрипалей «шито белыми нитками», подчеркнул он. Так что Болтон просто придумывает новое препятствие нормализации диалога. По мнению собеседника, о стремлении наладить отношения говорить не приходится.

Об этом свидетельствует и озвученное в пятницу одним из сенаторов-республиканцев Кори Гарднером предложение включить Россию в список стран-спонсоров терроризма, так как, по его мнению, она якобы оказывала в Сирии поддержку ИГИЛ . Эту идею он намерен оформить в виде законопроекта. Шансы принятия подобного закона, конечно, вряд ли велики, однако это как нельзя лучше говорит о том, что настрой американских элит направлен совсем не на улучшение отношений с Москвой.

Куркин напомнил о внутриполитической ситуации в США, постоянных обвинениях Трампа в том, что он «пришел на руках и погонах российских спецслужб», что также не способствует изменению курса в сторону нормализации диалога с РФ. По его мнению, в связи с этими нападками Трамп «выбрал тактику демонстрировать силу и непримиримость, и он будет их демонстрировать».

Домрин также отметил внутриполитический подтекст.

«Те кто борются против России, одновременно борются против Трампа», — указал Домрин.

Однако сам Трамп, по его мнению «остается единственной надеждой на движение в сторону нормализации между Россией и США. Главное, чтобы не произошло катастрофического ухудшения — войны между нашими странами в каком-то другом регионе», — резюмировал эксперт.

Таким образом, абсолютно не удивительно, что список американских требований, которые должна выполнить Россия, продолжает расти. И совершенно логично, что новые условия звучат из уст такого политика, как Болтон. Напомним, бывший постпред США при ООН Джон Болтон на посту советника президента по национальной безопасности пришел на смену Герберту Макмастеру , которого Трамп недавно отправил в отставку.

Болтон известен своими «супер-ястребиными» взглядами и антироссийской позицией. Он призывал сделать санкции против России «всеобъемлющими, исчерпывающими и быстрыми — так, чтобы жертва санкций не успела предпринять ответные действия», выдавить ее из Сирии, и вообще воспринимает Москву исключительно как агрессора и противника.

«Назначение мистера Болтона — это приглашение к войне. Возможно, ядерной войне», — написал в Twitter Ричард Пэйнтер, бывший сотрудник администрации Джорджа Буша-младшего.

Джон Болтон — «из тех людей, с которыми можно встретить Армагеддон», цитирует Financial Times слова ныне покойного сенатора-«ястреба» Джесси Хелмса.

Болтон выступает в роли «честного ястреба», он «всю жизнь таким был», — заметил Куркин. Так что список подобных условий для покаяния будет расти.

«Фантазия у него хорошая», — резюмировал политолог.

Болтон — «человек умный, хитрый, и это самое печальное. Он совершенно откровенно развязывает Третью мировую войну», — указал Домрин. Между тем, сам Болтон в молодости «косил» от военной службы, в отличие от его предшественника Макмастера, который воевал и знает, что такое убивать других и видеть, как твоих ребят убивают, добавил собеседник.