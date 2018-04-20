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В посольстве США прокомментировали проблему получения виз экипажами «Аэрофлота»
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В посольстве США прокомментировали проблему получения виз экипажами «Аэрофлота» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь Посольства США в Москве Андреа Калан заявила корреспонденту "Газеты.Ru", что информация о визовых ограничениях для членов экипажей "Аэрофлота" не соответствуют действительности.
"Утверждения о том, что члены экипажей компании «Аэрофлот» якобы не могут записаться на визовые собеседования в России, не соответствуют действительности и неконструктивны. Мы регулярно резервируем временные интервалы для проведения собеседований членов экипажей воздушных судов во всех генеральных консульствах США в России. И довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным. Члены экипажей воздушных судов могут использовать эти специально выделенные временные интервалы или же обращаться за визой в наши посольства и консульства в других странах мира", — заявила Калан.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что США преднамеренно создают сложности в выдаче виз пилотам из России.
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