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Глава Якутии перенес операцию на позвоночнике
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Глава Якутии перенес операцию на позвоночнике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : Предоставлено пресс-службой главы Республики Саха (Якутии) Егора Борисова
Глава Якутии Егор Борисов не был госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем, а находится в отпуске после плановой операции по удалению межпозвоночной грыжи, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
"Некоторые СМИ сообщили о моей экстренной госпитализации в Москве якобы из-за проблем с сердцем. На самом деле, во время отпуска после плановой операции по удалению межпозвоночной грыжи, которая благополучно прошла в Южной Корее в этом месяце, вчера я посетил стационар для снятия швов", — цитирует пресс-служба Борисова.
"Это, разумеется, не имеет никакого отношения к сердечно-сосудистой деятельности организма. Со здоровьем, слава богу, у меня всё в порядке. Сожалею, что кто-то так неверно интерпретировал мой визит", — добавил губернатор.
Об уходе Борисова в плановый отпуск якутские власти сообщили 3 апреля.
По информации пресс-службы, в пятницу Борисов находится на работе в представительстве республики Саха (Якутия) в Москве и проведет совещание с главой правительства республики Евгением Чекиным и председателем госсобрания (Ил Тумэн) Александром Жирковым.
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